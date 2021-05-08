Билл Гейтс назвал величайшее научное достижение в истории

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал изобретение вакцин величайшим научным достижением в истории человечества. Об этом он рассказал в интервью Handelsblatt.

По его словам, в свете последних событий, связанных с пандемией, вакцины от коронавируса «дали нам большую надежду на то, что в этом году мы преодолеем пандемию». Гейтс отметил, что никогда еще ученые за такой короткий промежуток времени не создавали эффективную вакцину.

Вторым по важности научным достижением предприниматель считает изобретение микропроцессора, который позволил создать персональный компьютер, привел к революции в информатике и запустил масштабные инновации за последние 50 лет.

Следующим важным прорывом в области науки основатель Microsoft назвал зеленую революцию — комплекс мероприятий в сельском хозяйстве 1940-1970-х годах, который привел к значительному увеличению мировой сельхозпродукции. Благодаря исследованиям американского агронома и селекционера Нормана Борлоуга удалось спасти от голодной смерти более 1 млрд человек.

Ранее Гейтс заявлял, что для защиты от коронавируса нужны три прививки.