SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг, 29 апреля, вывела на низкую околоземную орбиту новую группу из 60 мини-спутников, необходимых для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

С мая 2019 года осуществлено 25 пусков на орбиту интернет спутников в рамках проекта Starlink. В настоящее время на орбите находится 1 503 аппарата.

Новая группа спутников была направлена в космос в 23.44 в среду, 28 апреля, по времени Восточного побережья США (29 апреля, в четверг в 06.44 по мск) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди, расположенного в американском штате Флорида.

Примерно через 1 час 5 минут после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

7 апреля SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.