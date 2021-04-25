Минпросвещения проверит школьные учебники по истории после замечания Путина

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РИА «Новости»

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство собирается провести проверку содержания школьных учебников по истории. Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его словам, в министерстве проведут «полный анализ всех учебников».

При этом Кравцов не назвал сроки начала проверок и ее критерии.

Президент России Владимир Путин 21 апреля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию рассказал, что возмутился содержанию учебников по истории, где нет сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. По его словам, удивительно, что издатели и авторы школьных материалов не включают такое важное событие в истории страны.

Сталинградская битва — одно из важнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Битва окончилась 2 февраля 1943 года победой Вооруженных сил СССР.

Ранее в марте Минпросвещения одобрило учебник по истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.