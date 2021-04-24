Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon (компания SpaceX) в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС) в субботу, 24 апреля. Прямую трансляцию ведет NASA.

Корабль был запущен с космодрома во Флориде накануне, 23 апреля. По данным американской космической службы, Crew Dragon пристыковался к МКС примерно в 5.08 по Североамериканскому восточному времени (около 12.08 мск) в субботу.

На борту аппарата находятся астронавты NASA Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.

Это второй раз, когда Crew Dragon отправился на МКС. Первый полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.

В марте сообщалось, что Россия и США не договорились о перекрестных полетах на российских «Союзах» и американских кораблях Crew Dragon к Международной космической станции.