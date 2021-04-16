Ученые обнаружили неожиданную функцию бумерангов в древности

Древние австралийцы использовали бумеранги для создания каменных орудий, выяснили специалисты из Австралийского исследовательского центра эволюции человека (ARCHE) при Гриффитском университете. О своем открытии они рассказали в статье в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Ученые проанализировали микроскопические следы на древних, возрастом до 500 тыс. лет, бумерангах, найденных в разных уголках страны. Оказалось, на многих из них сохранились «специфические следы, связанные с формообразованием каменных орудий труда». Проще говоря, бумеранги использовали как вспомогательный инструмент при создании каменных орудий.

«В результате первой трассиологической экспертизы бумерангов из твердых пород дерева мы выяснили, что австралийские аборигены использовали их для формирования каменных орудий труда в различных условиях», — пишут исследователи. Открытие подчеркивает многофункциональный характер повседневных инструментов в культуре прошлого, отмечают они.