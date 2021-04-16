Российских космонавтов застрахуют от потери трудоспособности

Роскосмос намерен страховать космонавтов от потери трудоспособности, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максима Овчинникова.

«Еще одна мера, которую мы прорабатываем, — это страховка от потери трудоспособности», – рассказал Овчинников.

Он пояснил, что в некоторых случаях космонавт вынужден покинуть отряд из-за проблем со здоровьем, потратив несколько лет на подготовку. По словам замглавы гендиректора корпорации, страховка нужна именно для таких ситуаций.

Кроме того, Овчинников рассказал, что Роскосмос принял решение предоставить космонавтам и их семьям добровольное медицинское страхование, они будут подключены к системе ДМС госкорпорации.

«На это нам необходимо потратить около 22 млн рублей в год», – добавил замглавы Роскосмоса.

Ранее стало известно, что российским кандидатам в космонавты и опытным космонавтам существенно повысили заработную плату. Так, для кандидатов зарплата было повышена на 70% — практически до 300 тыс. руб. в месяц. Космонавтам, уже совершавшим полеты, зарплату повысили на 50% — примерно до 500 тыс. руб. в месяц.