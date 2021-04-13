Ученые опровергли высокую смертность от британского штамма COVID-19

Ученые из Великобритании и США пришли к выводу, что британский штамм коронавируса (B.1.1.7) не увеличивает тяжесть течения COVID-19. Об этом следует из двух исследований, опубликованных в медицинском журнале The Lancet.

Авторы первого исследования отметили, что они не обнаружили «свидетельств связи между тяжестью протекания болезни и происхождением вируса».

При этом во втором исследовании говорится, что также не выявлено изменений в симптомах и продолжительности болезни при заболевании такой разновидностью коронавирусной инфекции.

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