В арабском мире появится первая женщина астронавт

Объединенные Арабские Эмираты отправят в космос двух своих астронавтов, ими станут Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш. Об этом сообщил премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум на своей странице в Twitter.

Отмечается, что эти претенденты были выбраны из 4 тысяч кандидатов и скоро присоединятся к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Таким образом, Аль-Матруш станет первой женщиной-астронавтом арабского мира.

25 сентября 2019 года с космодрома Байконур на орбиту была запущена ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15». На Международную космическую станцию (МКС) отправились российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир, а также первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хазаа аль-Мансури.

3 октября 2019 года на космическом корабле «Союз МС-12» на Землю вернулись космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и представитель ОАЭ Хазаа аль-Мансури. При этом на МКС остались российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).