Корабль «Ю.А. Гагарин» долетел до МКС по сверхбыстрой схеме

Российский космический корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»), на борту которого находятся три астронавта, долетел до Международной космической станции по сверхбыстрой схеме. Об этом пишет РИА «Новости».

Стыковка к модулю «Рассвет» была произведена в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что российский пилотируемый корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовал с Байконура и направился к МКС. После он был выведен на орбиту.

На корабле находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Ожидалось, что до МКС «Ю. А. Гагарин» долетит за три часа, его пристыковка к модулю «Рассвет» была запланирована на 14.07 мск.

Пилотируемый корабль «Союз МС-18» был назван «Ю. А. Гагарин» в честь 60-летия первого в истории человечества полета в космос, которое будет отмечаться 12 апреля. Надпись нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека.

Космонавты проводят модуль «Пирс» и встретят многофункциональный модуль «Наука». Они совершат несколько выходов в открытый космос, чтобы произвести стыковку и интеграцию блока.