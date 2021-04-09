Компания Маска показала играющую «силой мысли» в видеоигры обезьяну

Компания Илона Маска Neuralink опубликовала видео, на котором обезьяна по кличке Пейдж играет в видеоигры на компьютере и управляет курсором на экране без джойстика, все благодаря тому, что шесть недель назад животному в мозг вживили нейронные чипы. Соответствующее видео размещено на YouTube.

В ролике говорится, что эти чипы можно связать с любым гаджетом, как это происходит при использовании Bluetooth.

В видеоролике показали, как обезьяну обучали играть в видеоигры — сначала с джойстиком. В это время нейронные данные ее мозга, связанные с координацией движения конечностей, передавались на компьютер по беспроводной сети.

В дальнейшем собранные записи вложили в декодирующий алгоритм, который, в свою очередь, математически смоделировал соотношения между паттернами (часто повторяющимися последовательностями) нейронной активности и движениями джойстика, к которым эта активность приводила.

Согласно информации Neuralink, данные с чипов помогли заранее узнать, какие действия совершит обезьяна.

Через некоторое время у Пейдж вовсе отобрали джостик, несмотря на это, она смогла сыграть в «Понг» — видеоигру, где необходимо отбивать шарик в сторону соперника. В этот момент обезьяна думала о движении рук вверх или вниз, эти сигналы ловил алгоритм и применял для управления игрой.

Ранее соучредитель Neuralink Макс Ходак заявил, что у компании есть технология, которая может позволить создать настоящий Парк Юрского периода. По его словам, это не были бы генетически точные копии динозавров, но лет 15 селекции и инженерии могли бы создать новые суперэкзотические виды.