В Египте нашли скрытый под песком город возрастом более трех тысяч лет

Группой археологов во главе с бывшим генеральным секретарем Верховного совета древностей Египта Захи Хавассом был обнаружен затерянный «золотой город», основанный более трех с половиной тысяч лет назад. Об этом сообщает El Balad.

По данным ученых-египтологов, данный город назывался «Вознесение Атона» и был основан фараоном Аменхотепом III, который жил в XIV веке до нашей эры. Это было крупнейшее промышленное и административное поселение Египта, находившееся на западном берегу Нила в Луксоре.

«Улицы города разделены домами, высота стен некоторых из них достигает 3 метра, нам удалось обнаружить, что город простирается на запад вплоть до знаменитого (некрополя) Дейр-эль-Медина», — написал Хавасс на своей официальной странице в Facebook.

Отмечается, что раскопки были начаты в сентябре 2020 года. Главной задачей, которая стояла перед археологами, было найти погребальный храм Тутанхамона.

«Уже через несколько недель из-под песка начали проявляться строения из сырцового кирпича, и мы были поражены, когда поняли, какой огромный город открывается нашему взору», — добавил он.

Кроме того, по словам бывшего генсека Верховного совета древностей Египта, город очень хорошо сохранился, создается даже такое впечатление, что «будто жители просто ушли, оставив все на своих местах».

Ранее археологи нашли местоположение форта Сент-Мэри — самого раннего поселения английских колонистов в Мэриленде. На его территории располагались жилища индейцев. Однако пока неясно, жили ли они на территории форта вместе с европейцами.