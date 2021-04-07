В России представили робота-манипулятора для работы в космосе

На выставке «День инноваций Минобороны России» представили робота-манипулятора с обратной тактильной связью, которого можно использовать в космосе и на больших глубинах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выставка, в рамках которой были представлены свыше 200 перспективных разработок, прошла в технополисе «Эра».

«Разработка предназначена для выполнения сложных пространственных операций с высокой точностью и скоростью», — сообщили в Минобороны.

В пресс-службе дополнили, что преимущество робота заключается в его небольшой массе и высокой удельной мощности. Также он оснащен датчиками обратной связи, в том числе тактильной.

Как рассказали в ведомстве, робот оборудован системами технического зрения, позволяющие устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов, а также на технике военного и специального назначения.

В космической сфере робота можно использовать как манипулятор для спутника-инспектора, технического обслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования, уточнили в министерстве.

Кроме этого, робот будет полезен в сфере военно-морского флота как манипулятор для работы в составе автономных необитаемых подводных аппаратов, а также в составе комплексов для проведения спасательных, поисковых и аварийных работ. Агентство подчеркивает, что робот приспособлен и к выполнению работы на больших глубинах.