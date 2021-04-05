Ученый рассказал об основном препятствии для полетов в дальний космос

Научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый заявил, что одним из основных препятствий для полетов в дальний космос является пониженное или полное отсутствие магнитного поля, поэтому будущих космонавтов надо проверять на чувствительность к нему. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Может быть у будущих космонавтов надо эту магнитную чувствительность тоже проверять, не только брать анализ простаты, как сейчас это делается, и другие сложные анализы, а проверять на чувствительность к изменению магнитного поля», — предположил академик во время международного симпозиума «Человек в космосе».

Зеленый пояснил об экспериментах, проведенных на мышах, которые показали, что длительное отсутствие магнитного поля может приводить к утрате когнитивных функций.

Он также добавил, что при длительном пониженном или полном отсутствии магнитного поля в дальнем космосе у космонавтов может проявляться негативный эффект.

По словам Зеленого, сегодня будущие космонавты сдают большое количество анализов, по результатам которых врачи решают, допускать их к полетам в космос или нет.