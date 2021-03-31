Ученые связали зависимость от соцсетей со склонностью к кибербуллингу

Зависимость от соцсетей толкает подростков к кибербуллингу, полагают американские психологи из Университета Джорджии. Подробнее об этом они рассказали в работе в журнале Journal of Child and Adolescent Counseling.

Кибербуллинг может принимать разные формы, от оскорблений в сети до распространения частной информации о пользователе. Чаще всего им занимаются молодежь и подростки.

Исследователи опросили более 400 подростков 13-19 лет. В среднем, по их собственным отчетам, они проводили в сети более семи часов в день. Оказалось, чем больше времени подростки тратили на соцсети, тем более склонны они были заниматься кибербуллингом. Особенно это касалось мальчиков.

Авторы работы полагают, что подростки могут использовать кибербуллинг как способ собрать больше лайков и получить моральное удовлетворение. Они не наблюдают последствий своих действий напрямую, что позволяет им не терзаться угрызениями совести, а анонимность позволяет им выражаться в более грубой форме.

Подростки еще находятся в процессе когнитивного развития, и им сложно сделать правильный выбор, отмечают ученые. Они надеются, что с помощью специальных консультаций подростков удастся научить управлять своими эмоциями и получать удовлетворение, не занимаясь травлей.