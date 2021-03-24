Корабль Crew Dragon вызвал ложный сигнал о пожаре и разгерметизации на МКС

Некорректная работа программного обеспечения корабля Crew Dragon вызвала ложную сигнализацию о пожаре и разгерметизации на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в среду, 24 марта, экипаж станции сообщил о сработавшей сигнализации о пожаре и разгерметизации, после чего проверил герметичность модулей МКС. Утечки воздуха и пожара зафиксировано не было. Наземные специалисты выяснили, что сигнал поступил с американского сегмента станции.

«Предварительный анализ — мы видим что-то в программном обеспечении (корабля Crew) Dragon», — сказал астронавту Шэннон Уолкер, специалист хьюстонского центра управления полетами.

По словам эксперта, из-за сработавшей сигнализации о разгерметизации на российском сегменте МКС подействовала сигнализация на американском сегменте, а сигнал о пожаре в российском модуле «Заря» был связан с некорректной работой датчиков дыма.

Ранее сообщалось, что космонавт Сергей Корсаков может стать одним из первых российских участников полета на МКС на американском корабле Crew Dragon.