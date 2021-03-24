В России создают новый многоразовый космический корабль по типу «Бурана»

Научно-производственное объединение «Молния» (входит в концерн «Калашников»), которое разработало космический корабль «Буран», приступило к созданию нового аэрокосмического челнока гражданского назначения. Об этом заявила гендиректор НПО Ольга Соколова, передает РИА «Новости».

«Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», — сказала генеральный директор.

По ее словам, предприятие рассчитывает в ближайшие пять лет отправить новый корабль в космос.

Соколова также добавила, что полномасштабный макет космического корабля был представлен в закрытом павильоне на форуме «Армия 2020».

В феврале сообщалось, что суд в Алма-Ате отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в возврате в государственную собственность макета и второго летного экземпляра космического корабля «Буран», которые хотели использовать в качестве экспонатов в музее.