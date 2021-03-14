Корсаков может стать первым российским космонавтом на корабле Crew Dragon

Глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов заявил, что космонавт Сергей Корсаков может стать одним из первых российских участников полета на МКС на американском корабле Crew Dragon.

По словам Власова, Роскосмос планирует выполнять полеты смешанными составами экипажей.

«То есть космонавт «Роскосмоса» на Crew Dragon, а астронавт NASA на нашем корабле. Сергей — один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon», — объяснил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Власов добавил, что Корсаков уже прошел необходимые мероприятия в NASA, нужные для изготовления космического снаряжения.

Ранее стало известно, что астронавт Марк Ванде Хай войдет в состав экипажа корабля «Союз МС-18», который отправится к МКС 9 апреля. В обмен на это NASA готовы предоставить российскому космонавту место в американском космическом корабле в 2023 году.