К Земле приближаются астероиды размером с дом и самолет

К Земле на минимальные для своих орбит расстояния приблизились два потенциально опасных астероида: размером с дом и самолет. Об этом сообщает NASA.

Космическое тело 2021 CF8 имеет в диаметре 52 метра, оно приблизилось к Земле на расстояние в 4,4 млн километров на скорости 11,8 км/с или 42 000 км/ч.

Астероид 2021 CN3 размером в 19 метров в диаметре находится еще ближе к нашей планете: на расстоянии в 4,3 млн километров.

Ранее сообщалось, что астероид размером со стадион летит к Земле.