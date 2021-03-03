В ФМБА разработали «калькулятор» тяжести течения COVID-19

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала, что агентство разработало «калькулятор», с помощью которого в первые дни болезни можно высчитать тяжесть ее течения. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сейчас ФМБА разработала прогнозный «калькулятор» на основе машинного обучения, который позволяет в первые дни заболевания, когда еще все хорошо у человека... предсказать, что в конце первой недели он заболеет тяжело», — сказала она.

По словам Скворцовой, точность расчетов превышает 90%. «Калькулятор» появится в открытом доступе через неделю.

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