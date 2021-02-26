В менструальной крови нашли вещество, предотвращающее появление рубцов

Российские исследователи изучили регенеративные свойства эндометрия — слизистой оболочки, которая покрывает внутреннюю часть матки. Они нашли компонент, который не дает образовываться рубцовой ткани и сохраняет функциональность органов. В будущем это поможет в предотвращении рубцов и восстановлении функций и эластичности тканей. Статья опубликована в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology. Исследования поддержаны грантами Президентской программы Российского научного фонда (РНФ).

Сам по себе фиброз, то есть рубцевание ткани, – частое состояние, приводящее к болезни. Его причиной становятся травмы и воспалительные процессы. Опасность в том, что из-за повреждения органа не восстанавливается изначальная структура ткани и, как следствие, – ее функции. Из-за этого могут появляться разные болезни, например, бесплодие при фиброзе эндометрия. Последний встречается очень часто и является каждым третьим диагностируемым гинекологическим заболеванием. Однако в организме женщины есть особая слизистая оболочка, которая даже при регулярных повреждениях восстанавливается полностью, без образования рубцовой ткани. Это эндометрий, из которого состоит внутренняя оболочка матки. Слизистая восстанавливается после каждой менструации, то есть до 400 раз за всю жизнь. Ученые из Института регенеративной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова исследовали причины такой уникальной регенерации. Они предположили, что за полное восстановление эндометрия отвечает растворимый компонент, который может содержаться в менструальной крови.

Взяв небольшие образцы кожи у трех здоровых людей, а также образцы менструальной крови у добровольных доноров, исследователи изучили их и пришли к выводу, что в такой крови содержится особый растворимый компонент. Он тормозит активность клеток – миофибробластов, которые производят большое количество межклеточного вещества после повреждения, из-за чего в итоге и появляется рубец. В эндометрии их предшественники – стромальные клетки – способны синтезировать коллаген, количество которого многократно возрастает при формировании рубца. При воздействии на стромальные клетки эндометрия белка TFG-бета, который вырабатывается при повреждении почти всех тканей, резко увеличивается синтез коллагена. Однако растворимый компонент в менструальной крови уменьшает воздействие этого белка, не давая соединительной ткани разрастаться в зоне повреждения. Вместо нее рану закрывает новый слой клеток эндометрия, и тем самым полностью восстанавливается его работа.

«В перспективе на основе нашей работы могут быть созданы уникальные препараты, направленные на борьбу с фиброзом тканей человека после повреждения – травм, ожогов, инфекций, а также разработаны методы лечения фиброза эндометрия, приводящего к бесплодию», – рассказывает Павел Макаревич, кандидат медицинских наук, руководитель и ответственный исполнитель проектов по грантам РНФ, заведующий лабораторией генно-клеточной терапии Института регенеративной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова.