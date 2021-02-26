Космонавт Борисенко покинул отряд по состоянию здоровья

Космонавт Андрей Борисенко в возрасте 56 лет покинул отряд по состоянию здоровья. Об этом сообщил Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

«Андрей Борисенко прекратил трудовое соглашение с ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» и освобожден от должности инструктора — космонавта — испытателя — начальника группы космонавтов отряда космонавтов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято по рекомендации Главной медицинской комиссии. Борисенко продолжит работать в одном из ведущих предприятий космической отрасли.

Ранее космонавты не нашли трещин на МКС.