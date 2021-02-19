Ученые предположили, что неандертальцев сгубило магнитное поле

Нарушение магнитного поля Земли 42 тыс. лет назад загнало неандертальцев в пещеры и способствовало их вымиранию, считают ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Около 41 тыс. лет назад произошло событие Лашамп — смещение полюсов Земли, которое продлилось почти 800 лет и повлекло за собой множественные изменения флоры и фауны. Чтобы узнать больше о произошедшем, исследователи изучили образцы агатиса южного — дерева, которое сохранилось в осадочных породах возрастом более 40 тыс. лет. С помощью анализа годовых колец исследователи смогли датировать всплеск уровня радиоуглерода в атмосфере. Он предшествовал событию Лашамп и произошел около 42 тыс. лет назад.

Обнаруженные изменения исследователи назвали событием Адамса — в честь писателя Дугласа Адамса, в книге которого «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике» 42 предлагается как «ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого».

Магнитное поле Земли действует как щит, защищая планету от космического излучения. Если оно ослабевает, космическое излучение способно нанести планете серьезный вред. Во время события Адамса магнитное поле Земли упало до 0-6%, поясняют исследователи. Космическое излучение привело к изменениям климата на всей планете. Новые данные согласуются с изменениями окружающей среды, происходившими во всем мире, например, исчезновением крупных австралийских животных.

Также событие Адамса совпадает с активным распространением пещерной живописи. Исследователи полагают, что климатические изменения заставили неандертальцев искать укрытия в пещерах гораздо чаще, чем раньше. Следы охры на стенах пещер наталкивают на мысль, что неандертальцы использовали ее в качестве солнцезащитного крема. Также, возможно, изменения привели к росту конкуренции между группами неандертальцев, что способствовало их вымиранию. Хотя это лишь допущение, ученые отмечают, что событие Адамса, в любом случае, стало важным фактором в изменении климата планеты.

В современных условиях событие Адамса привело бы к катастрофе, подчеркивают они. Уровень углерода в атмосфере выше, чем когда-либо, и изменения в магнитном поле приведет к непоправимому ущербу. Поэтому важно снизить риски, пока нечто подобное не повторилось.