Ученые объяснили загадочные радиовсплески в далеких галактиках

Международная группа ученых под руководством специалистов из ФТИ имени Иоффе объяснила загадочные радиовсплески в далеких галактиках. Об этом сообщает Nature Astronomy.

Оказалось, что всплески провоцируют внегалактические магнетары — нейтральные звезды с сильными магнитными полями.

28 апреля канадский радиотелескоп CHIME обнаружил всплеск от галактического магнетара SGR 1935+2154. Позже вспышки зафиксировали и другие телескопы.

Ранее ученые впервые зафиксировали смерть звезды в черной дыре.