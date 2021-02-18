Ученые объяснили загадочные радиовсплески в далеких галактиках
Карина Казанцева
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Международная группа ученых под руководством специалистов из ФТИ имени Иоффе объяснила загадочные радиовсплески в далеких галактиках. Об этом сообщает Nature Astronomy.
Оказалось, что всплески провоцируют внегалактические магнетары — нейтральные звезды с сильными магнитными полями.
28 апреля канадский радиотелескоп CHIME обнаружил всплеск от галактического магнетара SGR 1935+2154. Позже вспышки зафиксировали и другие телескопы.
Ранее ученые впервые зафиксировали смерть звезды в черной дыре.
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