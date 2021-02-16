Препарат от диабета помог в лечении бесплодия

Ученые проанализировали, как действует метформин, препарат от сахарного диабета, на репродуктивную систему. Они выяснили, что он способствует восстановлению работы яичников и семенников у пациентов с гормональными проблемами и бесплодием. В будущем это поможет повысить эффективность лечения заболеваний репродуктивной системы. Статья опубликована в журнале Pharmaceuticals (Basel). Исследования поддержаны грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ).

Сегодня метформин – хорошо изученный препарат от сахарного диабета второго типа и метаболического синдрома. Эти заболевания связаны с нарушениями гормонального фона и обмена веществ. Сегодня сахарным диабетом второго типа болеют 5% населения в России, а метаболическим синдромом страдает каждый пятый россиянин.

У здорового человека инсулин помогает клеткам захватывать глюкозу – основной источник энергии. При диабете и метаболическом синдроме ткани плохо распознают инсулин и не пропускают глюкозу в клетки. Повышенный сахар в крови ухудшает работу сосудов, приводит к почечной недостаточности, вызывает воспаление, и, как оказалось, нарушает работу репродуктивной системы. Метформин способствует повышению чувствительности тканей к инсулину, снижает уровень «вредного» холестерина и способствует похудению. Ученые из Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН (Санкт-Петербург) провели исследование, в котором проанализировали действие этого препарата на репродуктивную систему мужчин и женщин. На основании этого они подготовили масштабный обзор, в котором подытожили исследования ведущих зарубежных ученых и обобщили собственные результаты. Клинические исследования подтвердили, что метформин не только улучшает работу репродуктивной системы у обоих полов, но и благотворно влияет на здоровье новорожденных.

Исследователи также выяснили, что метформин повышает эффективность процедуры ЭКО, которая используется для оплодотворения при бесплодии. Показано также, что метформин способен помочь в лечении синдрома поликистозных яичников, которым болеют 9–18% женщин репродуктивного возраста и 30% женщин с диабетом и метаболическим синдромом. Это заболевание приводит к постоянным болям в области таза и кровотечениям, развитию рака молочной железы и внутренней оболочки матки, сопровождается повышением уровня тестостерона. Клиническое исследование показало, что метформин у большинства женщин с синдромом поликистозных яичников повышает частоту овуляций почти в два раза, а это увеличивает вероятность забеременеть с 24% до 46%. В то же время ученые отмечают, что для повышения положительного эффекта метформина его необходимо принимать с препаратами, которые улучшают функцию яичников, и лучшие результаты были получены при комбинировании метформина с кломифен-цитратом.

Кроме того, клинические исследования показали, что метформин оказывает положительное влияние на производство сперматозоидов у мужчин, болеющих сахарным диабетом или метаболическим синдромом, при которых количество половых клеток сильно уменьшается из-за недостатка тестостерона. Проведя испытания на крысах с сахарным диабетом, ученые впервые обнаружили, что метформин повышает ответ семенников на гонадотропины — гормоны, которые отвечают за нормальную работу репродуктивной системы. Тем самым он усиливает выработку тестостерона и стимулирует продукцию сперматозоидов. Как выяснили ученые, прием данного препарата улучшает репродуктивную функцию у мужчин, потому как увеличивается не только количество сперматозоидов, но и их оплодотворяющая способность.

«Наше исследование открывает новые направления применения метформина как фармакологического препарата, улучшающего репродуктивные функции у женщин и мужчин при эндокринной патологии. Также есть перспективы применения метформина для повышения эффективности вспомогательных репродуктивных технологий», — комментирует Александр Шпаков, доктор биологических наук, руководитель проекта по гранту РНФ, заведующий лабораторией молекулярной эндокринологии и нейрохимии Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН.