Российский научный прибор полетит на китайском аппарате исследовать астероид

Заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев сообщил, что Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции, которая полетит изучать астероид. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас выбран российский прибор на китайскую миссию к астероиду», - сказал он.

По его словам, Китай в этом проекте дал зарубежным странам возможность подготовиться к нему заблаговременно.

Ранее сообщалось о планах Китая запустить в 2024 году автоматическую станцию «Чжэнхэ» для исследования околоземного астероида Камоалева (469219) с возвратом на Землю образцов его грунта, а также для изучения астероида Эльст - Писарро (7968).