Россия и Китай подпишут меморандум по сотрудничеству по лунной станции

Правительство России поручило Роскосмосу подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции.

Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» <...> о подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции», – указано в тексте документа.

В соответствии с распоряжением, Роскосмос должен подписать меморандум от лица российского правительства, при этом госкорпорации разрешено вносить в текст меморандума изменения, не имеющие принципиального характера.