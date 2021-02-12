Канадские врачи сравнили смертность от коронавируса и гриппа. Исследование опубликовал журнал CMAJ.

Специалисты проанализировали период с 1 ноября 2019-го по 30 июня 2020 в семи крупных больницах в Торонто и Миссиссауге. Эти районы были выбраны как территории с большим населением и высокой заболеваемостью коронавирусом.

Обнаружилось, что пациенты с коронавирусом в полтора раза чаще находились в отделении интенсивной терапии и в полтора раза дольше были в больницах, чем пациенты с гриппом. В то же время смертность пациентов с коронавирусом в 3,5 раза выше, чем у заболевших гриппом.

Авторы считают, что различия объясняются низким уровнем иммунитета к коронавирусу.

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