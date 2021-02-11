Ученые нашли самый эффективный препарат от ожирения

Препарат для диабетиков семаглутид оказался чрезвычайно эффективным средством от ожирения, выяснили специалисты Северо-Западного университета в США. Об успехах они рассказали в статье в журнале New England Journal of Medicine.

Участниками исследования стали почти 2000 человек с ожирением и без диабета, которые еженедельно получали семаглутид или плацебо. За 68 недель первая группа потеряла около 15% массы тела, вторая же всего 2,4%. Более трети участников, получавших семаглутид, потеряли более 20% массы тела. Также у многих сошли на нет симптомы диабета и преддиабета.

Эти результаты значительно лучше, чем у других препаратов от ожирения, подчеркивают исследователи. Пока что таких успехов удавалось достичь лишь с помощью операции по уменьшению желудка. Кроме того, лишь небольшое число участников столкнулось с проблемами с ЖКТ — распространенным побочным эффектом препаратов для похудения.

Основная проблема на данный момент в стоимости лечения — месячный курс семаглутида для диабетиков обходится почти в $1000, а для похудения использовались более высокие дозировки, что повышает и стоимость. Тем не менее, учитывая удивительную эффективность препарата, есть шанс, что страховые компании будут покрывать расходы.

Семаглутид активирует гормон глюкагоноподобный пептид-1, который влияет в том числе на концентрацию глюкозы и аппетит. Его назначают людям с диабетом 2 типа для лучшего контроля уровня сахара в крови.