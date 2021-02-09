Первый космический аппарат ОАЭ вышел на орбиту Марса
Полина Рутковская
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Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Hope вышла на орбиту Марса, сообщается на странице Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида в Twitter.
«Исторический момент! Омран Шараф, руководитель проекта миссии Эмиратов на Марс, подтверждает, что зонд Hope достиг орбиты Марса», – указано в сообщении.
Аппарат предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы Марса. Он был запущен 20 июля 2020 года.
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