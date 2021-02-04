Ученые: ночью женщины умирают от остановки сердца чаще мужчин

Женщины чаще мужчин умирают ночью от остановки сердца, выяснили кардиологи медицинского центра Седарс-Синай в США. Исследование было опубликовано в журнале Heart Rhythm.

Внезапная остановка сердца — нарушение ритма, при котором сердце перестает биться. Ее часто путают с сердечным приступом, который возникает из-за закупорки коронарных артерий. В отличие от него, у остановки сердца может не быть предварительных симптомов, а шанс выжить, если это произойдет вне больницы, не превышает 10%. От 17 до 41% случаев остановки сердца происходят ночью или ранним утром.

Исследователи проанализировали записи о 4126 случаях внезапной остановки сердца. Оказалось, у женщин она происходила ночью в 25,4% случаев, у мужчин же — в 20,6%. Также остановке сердца были более подвержены люди с легочными заболеваниями, однако этот фактор повышал риск независимо от пола.

Пока неясно, что делает женщин более уязвимыми к внезапной остановке сердца ночью. Исследователи допускают, что ддело может быть в каких-то пока не выявленных особенностях дыхания, но этот вопрос еще предстоит изучить.

Кроме того, риски были выше у людей, принимавших препараты, которые могут влиять на дыхательный центр в мозге — например, антидепрессанты, обезболивающие и успокоительные. Это может стать поводом более внимательно относиться ко времени приема лекарств, считают исследователи.