Эксперт рассказал, почему некоторые люди не заболевают COVID-19
Некоторые люди не заболевают COVID-19, потому что у них сформировался перекрестный или местный иммунитет. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА «Новости».
«Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы — это еще на этапе научной дискуссии», — говорится в сообщении.
Эксперт добавил, что есть три возможных причины невосприимчивости к болезни.
Так, заболевание, вызванное другими коронавирусами, может вызвать перекрестный иммунитет.
Вторая возможная причина — перед контакта с коронавирусом нового типа человек мог перенести другую вирусную инфекцию, после чего в его крови вырос уровень интерферонов.
Третья версия связана с тем, что в организме существуют местные элементы иммунитета, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.