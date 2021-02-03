Роскосмос пересмотрит программу размещения станций контроля космоса

Роскосмос начал пересмотр программы размещения станций автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

По его словам, в настоящее время осуществляется корректировка программы по размещению АСПОС ОКП за рубежом».

Савельев отметил, что изменения связаны с пандемией коронавируса.

Накануне стало известно, что Россия приостановила диалог с Чили по размещению в южноамериканской стране станции контроля космического пространства.

АСПОС ОКП функционирует с 2016 года. Данные комплексы обнаруживают космические аппараты и объекты космического мусора и определяют их координаты.