Производство «Спутника V» запустят в Китае и Бразилии

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустят в феврале в Китае, а в марте — в Бразилии. Его слова приводит «Интерфакс».

«На данный момент мы уже производим вакцину в Индии и Корее — вот эти производственные площадки уже занимаются производством вакцины. Мы также начнем производство в Китае чуть позже в этом месяце. Затем последует Бразилия», — рассказал он, добавив, что в Бразилии уже производят пробные партии.

Также линия по упаковке и расфасовке в феврале начнет работать в Казахстане.

«Таким образом, мы строим целую сеть производственных площадок по всему миру, включая ведущие технологические фармацевтические компании», — отметил Дмитриев.

«Спутник V» в настоящее время зарегистрирован в 16 странах, среди которых Россия, Белоруссия, Сербия, Аргентина, Венгрия, ОАЭ, Иран и Армения.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» прошла III фазу испытаний.