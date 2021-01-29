Скончался нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен
Катерина Медведева
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Ушел из жизни нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен. Об этом сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где он проработал 20 лет.
Ученый умер в возрасте 87 лет после продолжительной болезни.
Пауль Крутцен изучал влияние оксидов азота на озоновый слой Земли, а также влияние человеческой деятельности на окружающую среду. Исследователь вместе с коллегами получил Нобелевскую премию за открытие химических процессов, вызывающих озоновые дыры. Крутцен опубликовал более 360 научных статей, 135 иных научных публикаций в специализированных журналах и 15 книг.