«Газпром» опроверг обучение своих сотрудников астрологии в РУДН

В «Газпроме» опровергли информацию, размещенную ранее на сайте Российского университета дружбы народов, что вуз проводит обучение сотрудников компании астрологии. Ранее член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин обратил внимание на рекламу 128-часового курса «натальной астрологии», которая была размещена на сайте Института повышения квалификации и переподготовки кадров РУДН.

В рекламе курса утверждалось, что несколько российских организаций, в том числе аэропорт Домодедово и «Газпром», доверяют РУДН обучение астрологии своих сотрудников. Курс вел Ахмедов Тимур, «практикующий астролог, который «в своей работе (консультировании) применяет знания таких традиционных направлений астрологии, как персидская (зороастрийская), западноевропейская традиционная (средневековая) астрология, а также элементы индийской астрологии (Джйотиш)».

Вскоре реклама курса астрологии была удалена со странички. «Астрология никогда не являлась и не является ни отдельным направлением подготовки, ни тем более – научным направлением РУДН», – отметил ректор РУДН Олег Ястребов.

Как заявили «Газете.Ru» в управлении информации ПАО «Газпром», указанный баннер был размещен на сайте РУДН без ведома компании, а ее сотрудники в вузе курсы астрологии не проходили.