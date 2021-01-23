Прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ создали в Нижнем Новгороде

Нижегородские ученые работают над созданием генно-инженерных вакцин для профилактики актуальных вирусных инфекций, в том числе COVID-19 и ВИЧ-инфекции, сообщается на сайте правительства региона.

Работу ведут специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной при участии ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Так, прототип вакцины от коронавируса основан на оригинальной молекулярной платформе мирового уровня, указано в сообщении.

Над вакциной от ВИЧ нижегородские ученые трудятся вместе с коллегами из Новосибирска и Санкт-Петербурга.

«Предлагаемый подход даст возможность получить высококонкурентную эффективную вакцину [от ВИЧ], востребованную во всем мире», – отмечают областные власти.

Кроме того, созданы прототипы вакцин от ротавирусной и норовирусной инфекций, которые являются доминирующими кишечными инфекциями у детей.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.