В США по ДНК опознали девушку, утонувшую 55 лет назад

Техасская полиция с помощью анализа ДНК опознала утонувшую 55 лет назад девушку, сообщает местное издание Kxan.

В 1966 году в бассейне мотеля в городе Пекос утонула девушка. Незадолго до смерти она заселилась в мотель с мужчиной, а затем горничная обнаружила ее тело в воде. Мужчина на тот момент спал. Пока девушку доставили в больницу и констатировали ее смерть, он успел забрать все документы и уехать из мотеля.

Личность девушки до сих пор оставалась неустановленной, но анализ ДНК и работа с базами генеалогических данных позволили найти родственников и узнать имя погибшей. Ею оказалась 17-летняя Джолейн Хемми, которая незадолго до смерти отправилась в Пекос из родного Канзаса. Полиции удалось связаться с родственниками девушки. Они до сих пор надеялись, что Джолейн может быть жива.

Неизвестно, что Хемми делала в Пекосе. По словам местных жителей, примерно в то же время в городе проходило родео — возможно, она собиралась его посетить. Также предстоит выяснить, что за мужчина с нею был. Пока что дело остается открытым.