В Госдуме хотят отменить обязательную сдачу ОГЭ

В Госдуме занимаются разработкой законопроекта об отмене обязательной сдаче ОГЭ после девятого класса. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

Отмечается, что соответствующий документ будет вынесен на рассмотрение уже весной текущего года.

По словам парламентария, ОГЭ планируют оставить только для тех школьников, кто собираются поступать в колледжи и техникумы. Как рассказал Зайцев, в перспективе будет в Госдуме будет рассмотрена полная отмена этого экзамена. При этом следующим шагом может быть отмена ЕГЭ для выпускников 11 классов, указал он.

Депутат считает, что оба эти экзамена стандартизированы и оценивают не реальные знания, а только навыки, которые были получены при подготовке к испытаниям.

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