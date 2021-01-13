Американские ученые составили прогноз по COVID-19 на ближайшее десятилетие

Американские ученые проанализировали данные по четырем известным коронавирусам человека, вызывающим легкие симптомы простуды, и составили прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 лет. Итоги исследование пересказывает EurekAlert.

По мнению специалистов, за десятилетие вспышка SARS-CoV-2 перейдет от пандемии к эндемической и будет поддерживаться на постоянном базовом уровне в популяции населения, не подпитываясь внешними инфекциями. Притом эндемический SARS-CoV-2 может стать заболеванием в раннем детстве, когда первое заражение происходит в возрасте от 3 до 5 лет. Пожилые люди все еще могут заразиться, но у них будет иммунная защита от тяжелого течения.

Авторы также отмечают, что если первичные инфекции у детей будут протекать в легкой форме, когда вирус станет эндемическим, широкомасштабная вакцинация может не потребоваться. В настоящее время вакцинирование необходимо, так как оно снижает тяжесть заболевания и формирует массовый иммунный ответ, от которого зависит, как быстро COVID-19 перейдет в разряд эндемических заболеваний.

Как считают авторы, вакцинацию в будущем следует отменять постепенно, сохраняя ее на более длительный срок для определенных возрастных групп.

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