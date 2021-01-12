Илон Маск вспомнил о дне рождения Королева: он был великолепен

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск оставил комментарий под постом «Роскосмоса» в Twitter, посвященном дню рождения легендарного советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.

«Он был великолепен», — написал американский миллиардер.

Во вторник, 12 января, прошло 114 лет со дня рождения основоположника практической космонавтики, председателя Совета главных конструкторов СССР, академика Академии наук СССР Сергея Королева. Он родился 12 января 1907 в городе Житомир, на Украине.

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