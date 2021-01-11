Эксперт назвал опасным новый способ уничтожения коронавируса

Новый способ уничтожения коронавируса, обнаруженный учеными России и Узбекистана, является опасным. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает РИА «Новости».

По его словам, при лечении COVID-19 радиацией можно нанести вред самому пациенту. Альтштейн предупредил, что доза радиации, способная убить вирус, может оказаться слишком большой для человека.

При этом он поддержал использование облучения для обработки поверхностей. По словам эксперта, это отличный способ дезинфекции.

Ранее ученые из России и Узбекистана заявили, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирусную инфекцию, в том числе мутации вируса, не навредив при этом человеку.

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