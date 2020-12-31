Правительство выделила 7 млрд рублей на проект «Сфера»

Правительство выделило 7 млрд рублей для запуска программы «Сфера». Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что со следующего года будет финансирование, выделено в бюджете 7 млрд рублей для начала работ», — сказал он.

Рогозин добавил, что через два-три года будут собраны модели новейших аппаратов, которые «будут принципиально отличаться» от существующей продукции.

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