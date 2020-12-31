Рогозин на примере водки объяснил, зачем «Роскосмосу» патентовать фразу «Поехали!»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на примере бутылки водки объяснил, зачем госкорпорации необходимо патентовать космические бренды, в том числе знаменитую фразу Юрия Гагарина «Поехали!».

На странице Рогозина в Twitter пользователь продемонстрировал бутылку водки с названием «Поехали!».

«Вот чтобы не допускать такое, мы и регистрируем патенты на использование «космических брендов». Иначе они по рукам пойдут. И по глоткам», — написал в ответ Рогозин.

Ранее «Роскосмос» инициировал регистрацию ряда исторических обозначений в качестве товарных знаков для защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции. В госкорпорации заявили, что решение запатентовать фразу Гагарина вызвано необходимостью защитить ее от тех, кому чуждо правовое поле и историческая память.

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