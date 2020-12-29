Рогозин счел американские приборы на МКС возможной причиной утечки

Приборы в американском сегменте Международной космической станции (МКС) могут быть причиной утечки воздуха, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Рогозина, во время замеров в российском сегменте приборы в американском были отключены, так как он был закрыт.

«А вполне вероятно, именно в рабочем состоянии эти приборы и сочатся», – отметил глава Роскосмоса.

Он также подчеркнул, что не видит большой опасности в произошедшем. В настоящее время ведутся регламентированные работы, которые могут занять несколько месяцев 2021 года, добавил Рогозин.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность.

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