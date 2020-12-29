Расстояние между Землей и Солнцем окажется минимальным 2 января

Расстояние между Землей и солнцем 2 января будет минимальным за 2021 год. Из-за этого солнце будет казаться больше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Московского планетария.

«В субботу, 2 января, Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2021 году», — рассказали в пресс-службе.

Так, видимый диаметр будет максимальным, в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.

Расстояние между Землей и Солнцем в этот день составит около 147 млн километров. Наша планета в этот момент будет находиться в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. В самой далекой точке, афелий, Земля оказывается в начале июля. Тогда расстояние между небесными телами достигает 152 млн километров.

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