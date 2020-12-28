Ученый оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что новые штаммы коронавирусной инфекции могут снизить эффективность вакцин, но при этом не сделают их бесполезными, передает РИА «Новости».

Эксперт допустила, что в среднем по популяции вакцина будет защищать от новых вариантов COVID-19 не на 99%, а на 91%.

«Ничего страшного. Мы и так знаем, что вакцина тоже не вечная, и что может потребоваться ревакцинация. Самое плохое, что может быть с нами — это ежегодная ревакцинация», — сказала Баранова.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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