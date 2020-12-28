Ученые рассказали, как не поправиться в новогодние праздники

Ведущие специалисты-биотехнологи в интервью «Известиям» перечислили продукты, которые позволят не набрать лишний вес в новогодние каникулы, а также восполнить карантинный дефицит серотонина.

Ученые отметили, что в меню должна быть белковая пища, богатая триптофаном, магнием, марганцем и калием.

Они пояснили, что путем поступления триптофана можно восполнить нехватку гормона счастья серотонина. Как известно, в сыре, мясе, рыбе и орехах содержится много аминокислоты триптофана. Важно принимать эту белковую пищу в сочетании с овощами, добавили специалисты.

Доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова рассказала, что не следует увеличивать порцию мясного, рыбного или блюд из яиц. По ее словам, необходимо грамотно распределить их в течение дня в пределах обычных порций.

Эксперт также порекомендовала не есть хлеб, макароны и крупы. Их употребление вызывает «инсулиновые качели» — резкое колебание в организме уровня гормона, который отвечает за утилизацию глюкозы. Это приводит к неконтролируемому голоду и к повышенному аппетиту, заключила Рыбакова.

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