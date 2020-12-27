Ученые обнаружили способ предотвратить заражение коронавирусом
Британские ученые испытывают новое лекарство, способное предотвратить заболевание COVID-19. Об этом пишет The Guardian.
Согласно сообщению, препарат Storm Chaser был разработан специалистами из Университетского колледжа Лондона совместно с фармкомпанией AstraZeneca.
Storm Chaser представляет собой смесь антител к коронавирусу, которую вводят в два этапа.
Ожидается, что иммунный ответ на данную инъекцию возникнет в течение нескольких дней. Выработка антител при использовании известных вакцин длится в течение месяца.
В случае успеха лекарство поможет предотвратить вспышки коронавируса среди пациентов больниц и жильцов домов престарелых, считают ученые.
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