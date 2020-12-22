Следующий российский выход в открытый космос на МКС могут перенести на лето

Очередной выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) может быть перенесен с весны на лето 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предварительную программу полета станции, составленную Ракетно-космической корпорацией «Энергия» (предприятие «Роскосмоса»).

Выход под обозначением ВКД-48 планировался на март 2021 года. Его должны были выполнить космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на станции.

Однако согласно программе полета МКС, которая пока не утверждена, выход ВКД-48 может быть отложен на июнь 2021 года. В этом случае его осуществят космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые отправятся на станцию в апреле.

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