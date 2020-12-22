В Ростехе прокомментировали новые санкции США

Ростех назвал внесение госкорпорации в санкционный список Соединенных Штатах очередным витком недружественных действий, которые станут дополнительным стимулом к работе, передает ТАСС.

«Мы уже забыли, как это — жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше», — отметили в Ростехе.

Ранее Министерство торговли США опубликовало перечень компаний и предприятий России и КНР, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд американских товаров и технологий. Всего в данном списке 58 китайских и 45 российских организаций. В список вошли, в частности, «Адмиралтейские верфи», входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, Объединенная авиастроительная корпорация, Специальный летный отряд «Россия», корпорации «Иркут», «Оборонпром», Ростех, «Вертолеты России», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Ракетно-космический центр «Прогресс», институты Росатома.

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